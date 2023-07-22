Ексзірка збірної України та переможець Ліги Європи поїде догравати у Румунію
Джерело:твітер Емануеля Рошу
Схоже, що Євген Коноплянка визначився із клубом, у якому продовжить свою кар'єру. Футболіст оформить румунську прописку, хоча багато хто сватав його у Португалію.
33-річний атакувальний півзахисник приміряє футболку румунського ЧФР із Клуж-Напоки. Футбольний інсайдер повідомив, що сторони укладуть контракт на 2 роки.
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Знову гратиме поблизу українського кордону
Багато хто сватав Коноплянку у португальський чемпіонат, але Євген вибрав зовсім інший напрямок продовження професійної кар'єри.
Новий клуб українського футболіста у минулому сезоні став третім. У новому-2023/2024 ЧФР лідирує у таблиці після двох зіграних матчів, набравши максимальні 6 очок.
Останнім клубом Коно була польська Краковія, з якою українець став 7-м за підсумками сезону-2022/2023 в Екстраклясі. Клуб колишнього футболіста збірної України набрав 46 балів у 34-х турах та не зміг кваліфікуватись у єврокубки на наступний сезон.
У футболці польського клубу встиг провести 38 зустрічей – 4 голи та 2 асисти.
Кар'єра Коноплянки йде до свого логічного закінчення
- До 2015-го року виступав за Дніпро, де й здобув собі футбольну славу. У складі дніпрян Коноплянка став справжньою футбольною зіркою, на яку поклала око Севілья та згодом оформила трансфер Євгена.
- Але в Іспанії із футболом у Коно не склалось. Хоча українець разом із іспанським клубом здобув кубок Ліги Європи. У 2016-му був орендований Шальке, який вже влітку 2017-го викупив контракт українця в іспанців.
- Два роки Коноплянка провів в Німеччині та у 2019-му повернувся в Україну, підписавши контракт із Шахтарем. Там йому пророкували камбек у кар'єрі, але і в складі "гірників", щось у Коно пішло не з планом. Завадили травми. Хоча у сезоні-2019/2020 став чемпіоном України.
- У лютому 2022-го Євген перейшов у Краковію та 1 липня 2023 року став вільним агентом.