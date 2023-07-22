У Румунії підтвердили приїзд Коноплянки у клуб, який зіграє у Лізі конференцій

Румунський ЧФР із Клуж-Напоки підсилиться колишнім футболістом збірної України Євгеном Коноплянкою. У клубі вже підтвердили цю інформацію.

Власник румунського клубу Нелуцу Варга привідкрив завісу, коли Євген Коноплянка підпише контракт із ЧФР. Вже 23 липня український футболіст приїде у Клуж, аби офіційно стати гравцем третього за силою клубу Румунії у минулому сезоні-2022/2023.

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Ще пограє на євроарені

Президент румунського клубу зазначив важливість Коноплянки та його футбольні вміння. Варг впевнений, що Євген зможе допомогти команді у поточному сезоні.

Ми порозумілися з Коноплянкою. У неділю він приїде в Клуж для підписання контракту. Він – цінний гравець, його резюме вражає. Це гравець, який розуміється на футболі та допоможе команді,

– заявив Варга.

Інсайдер Емануель Рошу говорив про 2-річний контракт. Тепер виплили нові умови співпраці. ЧФР укладе угоду з Коноплянкою на 2 роки, але з можливість її пролонгації ще на рік, тобто 2+1.

ЧФР стане шостим клубом у кар'єрі Коноплянки. До цього виступав за польську Краковію, яку покинув по закінченню контракту 1 липня. За "червоно-білих" Євген провів 38 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

Новий клуб українця гратиме у кваліфікації Ліги конференцій, адже у минулому сезоні-2022/2023 посів третє місце у румунському чемпіонаті. Вже 27 липня ЧФР зіграє перший поєдинок проти турецького Аданадемірспора. Матч-відповідь відбудеться 3 серпня.

Відзначимо, що ЧФР переможно стартував у новому сезоні румунської Ліги 1, набравши 6 очок у двох турах. Клуб із Клужа лідирує у турнірній таблиці.