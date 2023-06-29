Несподіваний варіант: де може продовжити кар'єру Євген Коноплянка

Багаторічний лідер збірної України з футболу підходить до заключного етапу своєї кар'єри. Уже зовсім скоро Євген змінить клуб.

Першого липня Коноплянка стане вільним агентом, то ж актуальним стає питання щодо майбутнього футболіста. Серед потенційних варіантів з'явився представник дуже екзотичного чемпіонату.

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Агент запропонував Коноплянку азійському клубу

Головний тренер Теренггану з чемпіонату Малайзії Томіслав Штайнбрюкнер повідомив, що неназваний агент запропонував йому підписати Євгена Коноплянку. Наставник із задоволенням би попрацював із україецем.

Я був дуже здивований, коли агент запропонував мені послуги дійсно відомого в Європі Коноплянки. Я не впевнений, що агент був справді серйозним, але це одне з імен, які мені назвали. Не змігши підписати Рашида Сафаві, ми будемо щасливі, якщо отримаємо Коноплянку, який також є чудовим вінгером і може грати на позиції атакувального півзахисника. Але домовлятися з агентом має керівництво. Я розумію, що це залежить від бюджету, незалежно від того, доступний він Теренггану чи ні,

– розповів Штайнбрюкнер.

Повідомляється, що український вінгер включений до списку гравців, підписання яких керівництво малайзійського клубу розглядатиме у трансферне вікно, яке відкриється 5 липня. Теренггану після 14 зіграних турів йде на восьмому місці в чемпіонаті Малайзії.