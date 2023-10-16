"Хочу повернутись на Євро-2024": збитий пілот плекає надії знову зіграти за збірну України

Євген Коноплянка марить грою за головну команду країни. Та от вінгер навряд найближений до мрії.

Євген Коноплянка вірить, що зможе зіграти ще за зібрну України. Футболіст вибрав собі потужну ціль.

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Нереальне реальне

Досвідчений гравець "пустив скупу чоловічу сльозу", приагадвши виступи за головну команду країни. Зокрема, Євген відзначив, що пам'ятає свій перший гол за збірну України, який він забив у ворота збірної Румунії (тоді "синьо-жовті" перемогли у Львові з рахунком 3:2.). Та от попри примєні спогади, Коноплянка не збирається просто застрягати у минулому.

Досвідчений вінгер, котрий до недавна був одним із провідних гравців України, переконаний, що у нього вистачить сил, аби знову зіграти за головну команди країни. Євген до того ж поставив перед собою неабияку ціль, а саме вийти у синьо-жовтій футболці на Євро-2024. Гравець підкреслив, що саме зарадицієї мети він приємднався до румунського Клужа.

Тепер розумію, що кожен матч у збірній був важливим. Навіть зараз хотів би зіграти проти будь-якої збірної, який готовий провести на полі хоч 100 хвилин. Не має значення, товариський матч чи ні. Хочу повернутись і знову відчути це. Почав грати, сподіваюся забивати чи віддавати гольові, допомагати команді, більше грати, щоб повернутися до збірної,

– сказав Коноплянка.

Євген у збірній України