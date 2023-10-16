"Хочу повернутись на Євро-2024": збитий пілот плекає надії знову зіграти за збірну України
Джерело:Prima Sport
Євген Коноплянка марить грою за головну команду країни. Та от вінгер навряд найближений до мрії.
Євген Коноплянка вірить, що зможе зіграти ще за зібрну України. Футболіст вибрав собі потужну ціль.
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Нереальне реальне
Досвідчений гравець "пустив скупу чоловічу сльозу", приагадвши виступи за головну команду країни. Зокрема, Євген відзначив, що пам'ятає свій перший гол за збірну України, який він забив у ворота збірної Румунії (тоді "синьо-жовті" перемогли у Львові з рахунком 3:2.). Та от попри примєні спогади, Коноплянка не збирається просто застрягати у минулому.
Досвідчений вінгер, котрий до недавна був одним із провідних гравців України, переконаний, що у нього вистачить сил, аби знову зіграти за головну команди країни. Євген до того ж поставив перед собою неабияку ціль, а саме вийти у синьо-жовтій футболці на Євро-2024. Гравець підкреслив, що саме зарадицієї мети він приємднався до румунського Клужа.
Тепер розумію, що кожен матч у збірній був важливим. Навіть зараз хотів би зіграти проти будь-якої збірної, який готовий провести на полі хоч 100 хвилин. Не має значення, товариський матч чи ні. Хочу повернутись і знову відчути це. Почав грати, сподіваюся забивати чи віддавати гольові, допомагати команді, більше грати, щоб повернутися до збірної,
– сказав Коноплянка.
Євген у збірній України
- Коноплянка дебютував за збірну України в 2010-му році у товариській грі проти збірної Литви під керівництвом Мирона Маркевича.
- Євген виступав за збірну "синьо-жовтих" на домашньому Євро-2012, де віддав гольову передачу на Андрія Шевченка. Також Коноплянка виступив ще на Євро-2016. Міг відзначитись єдиним голом українців на тому Євро, якби не Боатенг, який виніс м'яч з лінії воріт. До того ж Євген допоміг збірній України вийти на Євро-2020, зробивши дубль у ворота збірної Сербії.
- Коноплянка – автор першого голу України у Лізі Націй. Коноплянка вразив ворота збірної Чехії, згодом "синьо-жовті" вийшли до дивізіону А.
- Вінгер забив за "синьо-жовтих" 21 гол та віддав 15 гольових передач.
- Останній свій матч за збірну України провів в рамках Ліги націй проти збірної Швейцарії у 2020-му році, після чого перестав активно викликатись у національну команду. Та от у 2023-му році він отримав неочікуваний виклик на поєдинок відбору до Євро-2024 проти Англії (2:0), в якому з'явився на заміну.