Ще скаже своє останнє слово на полі: Коноплянка офіційно став футболістом ЧФР
25 липня 2023, 13:15Читать новость на русском
Джерело:офіційний сайт ЧФР
Євген Коноплянка офіційно працевлаштувався у футбольному клубі з Румунії. ЧФР підписав контракт із українським півзахисником.
25 липня румунський ЧФР із Клужа офіційно оголосив про підписання колишньої зірки збірної України та Дніпра. Деталі контракту Євгена Коноплянки із клубом не розголошують.
До теми У Румунії підтвердили приїзд Коноплянки у клуб, який зіграє у Лізі конференцій
Ще може зіграти у єврокубках
Раніше у ЗМІ фігурувала інформація про річну угоду.
ЧФР презентував українського футболіста роликом в інстаграмі, яким привітали Євгена у новій для нього команді.
ЧФР із Клужа став для Коно шостим професійним клубом у кар'єрі.
Відео презентації Коноплянки
До цього переходу Коноплянка виступав за польську Краковію, за яку провів 38 матчів – 4 голи та 2 асисти.
Футбольний шлях Євгена Коноплянки
- Дніпро дав Євгену дорогу у Європу. Саме у цьому клубі Коноплянка зробив із себе футбольну зірку, яка влітку 2015-го перейшла у Севілью.
- В Іспанії у Коно не склалось, тому у 2016-му у нього була оренда в Шальке. А вже наступного року німецький клуб викупив контракт українця в Севільї. Із іспанським клубом здобув звання переможця Ліги Єропи-2016.
- У вересні 2019-го Коноплянка повернувся в Україну, де підписав контракт із Шахтарем. Із "гірниками" був чемпіоном України, але до стабільної ігрової практики справа так і не дійшла.
- Має за спиною 87 матчів за збірну України (21 гол),