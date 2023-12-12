Буде шукати нові таланти: скандальний гравець працевлаштувався у Динамо

Київське Динамо не забуває з тих, хто багато років своєї футбольної кар'єри віддав команді. Одним із таких легенд із ноткою скандалу є колишній захисник киян Євген Хачеріді.

36-річний Євген Хачеріді знову дотичний до столичного гранда, але цього разу вже не одягне біло-синю футболку. Колишній захисник працюватиме у структурі клубу.

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Повернення "колишніх"

З інформацією ЗМІ, Хачеріді працює у селекційному відділі Динамо, де займається пошуком нових футболістів для "біло-синіх". До роботи Євген взявся ще у листопаді.

Інший колишній футболіст Динамо Артем Кравець теж змінив посаду у київському клубі. Тепер колишній нападник працюватиме у скаутському відділі, хоча до цього працював на посаді радника президента киян з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

Нагадаємо, що в останньому матчі 2023 року динамівці переграли Оболонь 2:0 у київському дербі. Команда Олександра Шовковського до зимового міжсезоння набрала 28 очок та закінчило рік на 5-му місці турнірної таблиці УПЛ-2023/2024.

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