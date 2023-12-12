Буде шукати нові таланти: скандальний гравець працевлаштувався у Динамо
Джерело:Футбол24
Київське Динамо не забуває з тих, хто багато років своєї футбольної кар'єри віддав команді. Одним із таких легенд із ноткою скандалу є колишній захисник киян Євген Хачеріді.
36-річний Євген Хачеріді знову дотичний до столичного гранда, але цього разу вже не одягне біло-синю футболку. Колишній захисник працюватиме у структурі клубу.
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Повернення "колишніх"
З інформацією ЗМІ, Хачеріді працює у селекційному відділі Динамо, де займається пошуком нових футболістів для "біло-синіх". До роботи Євген взявся ще у листопаді.
Інший колишній футболіст Динамо Артем Кравець теж змінив посаду у київському клубі. Тепер колишній нападник працюватиме у скаутському відділі, хоча до цього працював на посаді радника президента киян з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.
Нагадаємо, що в останньому матчі 2023 року динамівці переграли Оболонь 2:0 у київському дербі. Команда Олександра Шовковського до зимового міжсезоння набрала 28 очок та закінчило рік на 5-му місці турнірної таблиці УПЛ-2023/2024.
Головне про футбольну кар'єру Хачеріді у Динамо Київ
- Євген Хачеріді перейшов у структуру Динамо в 2008-му році, доєднавшись до другої команди киян.
- Лише через рік став футболістом першої команди "біло-синіх", де виступав до липня 2018-го. Після чого перебрався у грецький ПАОК.
- У футболці Динамо захисник провів 234 матчі, у яких відзначився 8 голами та 2 асистами.
- Разом зі столичним клубом здобув 6 трофеїв.