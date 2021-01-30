Хачереді покинув Динамо Брест: клуб винен українцю зарплату

Колишній футболіст збірної України Євген Хачеріді залишився без клубної прописки. Хачеріді підтвердив, що покинув Динамо Брест.

Джерело: FootBoom

Євген Хачеріді підтвердив, що покинув Динамо Брест і перебуває у статусі вільного агента.

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33-річний ексгравець Динамо Київ заявив, що може повернутися в Україну.

Я покинув Динамо Брест. Зараз розглядаю різні варіанти. Дзвонять з українських клубів. Подивимося що буде далі,

– сказав футболіст.

Євген переконує, що повернеться в Україну, якщо отримає пропозицію від клубу з амбіціями.

Хочемо розв'язати питання по-хорошому

Разом з тим, Хачеріді заявив, що в брестську Динамо з ним не повністю розрахувалися по зарплаті.

"Ні, вони залишилися мені винні. Суму називати не буду, але вона пристойна", – розповів футболіст.

У білоруському клубі обіцяють погасити борги. "Так, ми чекаємо. Хочемо розв'язати питання по-хорошому", – зазначив футболіст.

Якщо Динамо не погасить борги по зарплаті, то Хачеріді готовий відстоювати свої права у суді.

Що відомо про Хачеріді