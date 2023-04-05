Шантажував керівництво: хорватський клуб жорстко покарав ексфутболіста збірної України

Неприємна ситуація склалась у хорватському клубі Осієк. Керівництво команди не спустило нанівець витівку українського легіонера Євгена Чеберка.

Все розпочалось із того, що український захисник відмовився їхати разом із командою на виїзний поєдинок проти Рієки, який відбувся 2 квітня. Адже має на руках пропозицію від клубу МЛС, хоча саму назву зацікавленого клубу не розголошують. Через що керівництво Осієка жорстко, але справедливо покарало Євгена Чеберка.

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Відмовився їхати на поєдинок

Українець отримав штраф та тепер тренуватиметься окремо від усієї команди до подальшого рішення про його майбутнє у клубі.

В Осієку не розуміють, чому такий бунт вчинив Чеберко, до ситуацій якого завжди ставились із розумінням. Аби морально підтримати Євгена у клубі його призначили капітаном команди на домашній матч проти Вараждина, який, на жаль, закінчився поразкою команди українського футболіста (0:1).

Також хорватський колектив немає жодних заборгованостей по зарплаті перед Чеберком. Від Євгена у клубі вимагали лише якісно виконувати свої професійні обов'язки, які він серйозно порушив.

Єдине, про що ми просили натомість, то це про професіональне ставлення, якого, вочевидь, напередодні однієї з найважливіших ігор сезону ми не отримали. Якими б вимогливими не були результати, будь-який вид шантажу, гри на репутації клубу або постановка власних інтересів вище за інтереси Осієка неприпустимі,

– коментують у хорватському клубі.

Відзначимо. що виїзний матч Осієка проти Рієки закінчився нічиєю 1:1.

Клуб українця претендує на медалі Хорватської футбольної ліги. Осієк із 38 очками замикає трійку лідерів після 27 турів. Рієка йде 6-ю, маючи у своєму активі 35 балів.

Коротко про виступи Чеберка в Осієку

25-річний український захисник виступає за Осієк із 19 січня 2022 року, перейшовши із австрійського ЛАСКа.

Контракт Чеберка з хорватами розрахований до кінця червня 2025 року.

У поточному сезоні провів за Осієк 17 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Транферна вартість українського захисника складає 750 тисяч євро.

До переходу з Австрії у Хорватію пограв в Україні у структурі Дніпра та за луганську Зорю.

Нагадаємо! В активі Чеберка є один поєдинок у футболці збірної України. Він датований 7 жовтня 2020 року. Євген зіграв у товариському матчі проти Франції, який закінчився мировою 1:1. Захисник відіграв 45 хвилин.