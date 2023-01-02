"Все перекрутили свої ж": український гравець пояснив резонансні слова про "миролюбивих росіян"

Євген Бохашвілі наробив галасу своїми словами про війну та росіян, які хочуть миру. Сам гравець запевняє, що не збирався захищати жителів РФ і його слова неправильно переклали.

На днях спалахнув скандал за участю українського форварда Євгена Бохашвілі. Гравець Оцелула дав інтерв'ю румунським ЗМІ, назвавши росіян "миролюбивим народом".

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Після цього румунський клуб розірвав з ним контракт за обопільною згодою. Втім, як зазначив сам Бохашвілі, його слова були невірно перекладені. Тоді його слова румунські ЗМІ переклали так:

Росіяни не хотіли цієї війни! Я маю на увазі пересічних людей, а не політиків. Ця жахлива війна була і залишається політичною справою. Нормальна людина не може хотіти війни та вбивати. Я, наприклад, розрізняю простих росіян та Путіна і його людей. Я не можу погано говорити про російський народ, про переважну більшість росіян, яких я вважаю миролюбними людьми. На жаль, звичайні люди не можуть зупинити війну,

– писали ЗМІ.

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Сам гравець зайшов у коментарі на інстаграм-сторінку "Брутальний футбол" та написав пояснення своїм словам. Він стверджує, що він закликав росіян насправді довести свою миролюбивість.

Всі перекрутили, свої ж. Це некрасиво. По-перше, мене не вигнали. Я ще місяць тому вів переговори з іншою командою. І пішов я за згодою і це підтвердить мій клуб, з якого пішов. Це вже перший обман. По-друге, я нікому і ніколи не говорив, що є хороші, нормальні або миролюбні люди. Я давав інтерв'ю англійською, а журналіст румун! Я сказав, що є скрізь як гарні, так і погані люди! І якщо росіяни є ті, хто не хочуть війни, і хочуть зупинити це все, то нехай почнуть щось робити, а не просто говорити про щось!

Потім є люди за кордоном, які не розуміють, навіщо Україна воює і за що! Так я для них сказав що українці – не божевільні монстри, що просто воювати для того, щоб комусь щось довести! Ми якраз знаємо чудово, за що воюємо, сенс слів був цей і ніякий інший! Усі, хто мене особисто знає, то чудово розуміє, що це помилка перекладу з інтернету! А ті, хто не знає, то хочу, щоб перестали говорити погані речі, не знаючи правду! Я завжди був за Україну, завжди! У мене дружина зі Львова і я вже 10 років живу у Львові! Батьки з Дніпра також переїхали до Львова!

А наші журналісти… Не розумію, якщо чесно, своїх же людей, які намагаються звинуватити в тому, що навіть не перевірили! Хоча б хтось дізнався спочатку, якщо я такі речі комусь говорив! Я всій своїй команді у Румунії постійно розповідав правду про нашу країну! Кожен футболіст у команді підтвердить це! Все керівництво підтвердить це! Так що нарешті перестаньте своїх же людей підставляти. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли мене, що це звичайна помилка перекладу, і не писали такі речі, не знаючи правди,

– заявив гравець.

Хто такий Євген Бохашвілі