Українського футболіста, який зі скандалом заступився за росіян, виперли з клубу

Український нападник Євген Бохашвілі залишився без команди після скандального інтерв'ю. Футболіст заступився за росіян та вважає народ ворожої країни невинним у війні їх держави проти України.

У перший день нового 2023 року Євген Бохашвілі залишився без роботи. Оцелул достроково припинив співпрацю з футболістом.

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На тлі неоднозначного інтерв'ю

Сталось це після того, як нападник дав скандальне інтерв'ю місцевому виданню, у якому заступився за росіян, назвавши їх миролюбними людьми. Він заявив, що далеко не усі росіяни є поганими, що вони не хотіли війни своєї держави проти України.

Реакція румунського клубу на ці слова були миттєвими.

В Оцелулі побажали Бохашвілі удачі та подякували за зроблену роботу. Інакше з людьми, яку заступаються за країну-агресора робити не можна. Добре, що Євген хоча б визнає, що це війна, а не просто якась "спецоперація", як її називають самі росіяни.

Нагадаємо, що у тілі Бохашвілі течуть дві крові – грузинська (по батьковій лінії) та українська (від мами).

31 серпня 2022 року Бохашвілі став футболістом Оцелула. Українець прийшов у статусі вільного агента.

За румунський клуб встиг провести 13 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

В Україні Бохашвілі виступав за цілий ряд клубів – Дніпро, Кривбас, Карпати, Рух, Волинь, Нафтовик. Грав у рідній країні до 1 січня 2018 року, після чого у його кар'єрі настав закордонний період.