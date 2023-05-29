Маленька донька Зінченка забила перший гол "Емірейтс": фанати влаштували овації – миле відео

Арсенал провів свій останній матч в АПЛ у сезоні-2022/2023. "Каноніри" легко впорались із Вулверхемптоном 5:0.

Ще у першому таймі команда Мікеля Артети майже гарантувала собі перемогу, забивши три м'ячі. Дубль оформив Граніт Джака та голом відзначився Букайо Сака – 3:0 на користь Арсенала.

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Щасливі миті сім'ї Зінченка на "Емірейтс"

У другому таймі побиття "вовків" продовжилось. Габріел Жезус і Якуб Ківьор довели рахунок до нищівного 5:0. Арсенал програв боротьбу Манчестер Сіті за чемпіонство АПЛ-2022/2023, але на мажорній ноті закінчив свій шлях у поточному сезоні.

Після поєдинку футболісти Арсенала подякували фанатам за підтримку протягом сезону. На футбольне поле "Емірейтс" вийшли родини гравців та їх маленькі діти.

Також на полі з'явився Олександр Зінченко, який пропустив останні матчі "канонірів" через травму, яку отримав у поєдинку проти Ньюкасла.

Зінченко вийшов на поле зі своєю маленькою донькою Євою, яка у футболці Арсенала забила свій перший гол на "Емірейтс". Такий милий момент підтримали фанати Арсенала, які вибухнули оплесками для Єви. Зінченко теж радісно зустрів гол своєї донечки.

Дуже зворушливий момент від родини лівого захисника лондонського клубу.

Єва Зінченко забила гол на стадіоні Арсенала: дивіться відео

Відзначимо, що вже у своєму першому сезоні в Арсеналі Зінченко міг вкотре стати чемпіоном Англії, але не вистачило зовсім трішки. Команда Мікеля Артети провалила кінцівку сезону.

Арсенал набрав на 5 балів менше, аніж МанСіті, яке вкотре здобуло чемпіонство АПЛ. За те "каноніри" повернулись до Ліги чемпіонів.

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