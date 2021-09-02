Єлизавета Мерешко взяла п'яту медаль Паралімпіади-2020 з плавання

Єлизавета Мерешко відкрила змагальний день для українських плавців на Паралімпіаді. Спортсменка здобула "срібло".

Мерешко знову серед найкращих

Досвідчена 29-річна плавчиня змагалась за нагороди на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S6. Вже з перших метрів дистанції Єлизавета Мерешко була серед лідерок.

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Ще до екватора запливу Мерешко та китаянка Цзян Юйянь захопили лідерство, солідно відірвавшись від суперниць. За 100 метрів до фінішу представниця Китаю додала та обійшла Єлизавету. Юйянь – паралімпійська чемпіонка у Токіо. Китаянка встановила новий світовий рекорд.

Єлизавета Мерешко фінішувала другою. Відзначимо, що українці теж вдалось подолати дистанцію побивши світовий рекорд, який був встановлений у 2021 році. Однак швидкою була китаянка, яка оновила найкращий результат. Трійку призерок замкнула швейцарка Нора Майстер.

Результати призерок

1. Цзян Юйянь (Китай) – 5:04.57

2. Єлизавета Мерешко (Україна) – 5:12.61

3. Нора Майстер (Швейцарія) – 5:19.67

До цього українка здобула вже чотири нагороди у Токіо.

100 метрів брасом

50 метрів вільним стилем

200 метрів комплексним плаванням

100 метрів вільним стилем

Загалом в активі Мерешко вже десять паралімпійських нагород у кар'єрі. Єлизавета принесла Україні 79 медаль Паралімпіади-2020 (19 золотих, 36 срібних та 24 бронзові).