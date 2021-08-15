Непереможний український боксер ефектно нокаутував суперника у першому раунді: відео
15 серпня 2021 , 15:16Читать новость на русском
Джерело:Новое Время
Український боксер Єгор Веліковський, який виступає у напівважкій ваговій категорії, здобув сьому перемогу на професійному ринзі.
Черговим суперником 21-річного уродженця Маріуполя став італієць Джакомо Чіофані. Їхній бій відбувся напередодні в Києві і був завершений вже в першому раунді.
Дивіться також Онук Алі з шаленого побиття суперника дебютував на професійному ринзі: відео
Українець зміг відправити суперника у важкий нокаут одним ударом правою в щелепу. Джакомо піднятися все ж зміг, але рефері, враховуючи стан італійця, бій зупинив.
Відео нокауту в бою Єгор Веліковський – Джакомо Чіофані
Що відомо про Веліковського
- Для Веліковського ця перемога стала 7-ю на професійному ринзі в 7 проведених ним поєдинках.
- Попередній бій українця за вакантний чемпіонський пояс WBC International з Хосе де Хесусом Масіасом (28-10-4, 14 KO) на вечорі боксу в Німеччині завершився нічиєю.