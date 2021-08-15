Непереможний український боксер ефектно нокаутував суперника у першому раунді: відео

15 серпня 2021 , 15:16
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Джерело:

Новое Время

Український боксер Єгор Веліковський, який виступає у напівважкій ваговій категорії, здобув сьому перемогу на професійному ринзі.

Черговим суперником 21-річного уродженця Маріуполя став італієць Джакомо Чіофані. Їхній бій відбувся напередодні в Києві і був завершений вже в першому раунді.

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Українець зміг відправити суперника у важкий нокаут одним ударом правою в щелепу. Джакомо піднятися все ж зміг, але рефері, враховуючи стан італійця, бій зупинив.

Відео нокауту в бою Єгор Веліковський – Джакомо Чіофані

Що відомо про Веліковського

  • Для Веліковського ця перемога стала 7-ю на професійному ринзі в 7 проведених ним поєдинках.
  • Попередній бій українця за вакантний чемпіонський пояс WBC International з Хосе де Хесусом Масіасом (28-10-4, 14 KO) на вечорі боксу в Німеччині завершився нічиєю.
Автор: Юрій Семенюк