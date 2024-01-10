Посилення для боротьби за чемпіонство: лідер Кривбас підписав одного з головних талантів УПЛ

Криворіжці поглибили склад завдяки підписанню півзахисника Минаю Єгора Твердохліба. Футболіст може зіграти як в центрі поля, так і під нападником або самого нападника.

Українські клуби пішли на зимову паузу після осінньої частини сезону. УПЛ повернеться в кінці лютого, а поки команди проводять тренувальні збори та шукають підсилення.

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Одним з найбільш цікавих українських гравців на трансферному ринку був Єгор Твердохліб. Півзахисником Миная цікавились Кривбас, Рух, Карпати та ще кілька команд з УПЛ.

У підсумку Єгор зробив свій вибір на користь перших. Офіційний сайт криворіжців оголосив про підписання контракту із Твердохлібом строком на 4 роки. Сума трансферу залишається невідомою.

Півзахисник народився у Боровій (Київська область) та виховувався в академіях вишгородської Чайки і київського Динамо. На професійному рівні Єгор виступав за Гірник-Спорт та Минай.

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У складі закарпатців Твердохліб провів 45 матчів, забивши 7 голів та віддавши два асисти. Єгор перейшов у стан чинного лідера УПЛ, адже Кривбас посідає перше місце, маючи порівну балів з Дніпром-1.