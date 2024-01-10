Украинские клубы пошли на зимнюю паузу после осенней части сезона. УПЛ вернется в конце февраля, а пока команды проводят тренировочные сборы и ищут усиление.

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Одним из наиболее интересных украинских игроков на трансферном рынке был Егор Твердохлеб. Полузащитником Миная интересовались Кривбасс, Движение, Карпаты и еще несколько команд из УПЛ.

В итоге Егор сделал свой выбор в пользу первых. Официальный сайт криворожцев объявил о подписании контракта с Твердохлебом сроком 4 года. Сумма трансфера остается неизвестной.

Полузащитник родился в Боровой (Киевская область) и воспитывался в вышгородской академии Чайки и киевского Динамо. На профессиональном уровне Егор выступал за Горняк-Спорт и Минай.

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В составе закарпатцев Твердохлеб провел 45 матчей, забив 7 голов и отдав два ассиста. Егор перешел в состояние действующего лидера УПЛ, ведь Кривбасс занимает первое место, имея поровну баллы с Днепром-1.