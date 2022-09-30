Шахтар влаштував посвяту Назарині: традиційне вітання у компанії тріумфаторів збірної – відео

Єгор Назарина нарешті зможе дебютувати у футболці Шахтаря на офіційному рівні. Півзахисник вже познайомився із командою.

Традиційне привітання у новій команді

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч привітав новачка у команді та побажав йому успішного періоду у донецькій команді. Після чого на Єгора Назарину чекала традиційна футбольна посвята у новому клубі.

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Колишній капітан Зорі пробігся коридором із гравців Шахтаря та отримав декілька стусанів. До нього приєднались футболісти команди, які у складі молодіжної збірної України у протистоянні зі Словаччиною пробились на чемпіонат Європи-2023.

У такому стилі "гірники" привітали своїх тріумфаторів. Усі у доброму настрої приступили до тренувального процесу. Адже вже 1 жовтня Шахтар зіграє на виїзді проти Металіста. Це може бути дебютний матч для Назарини у помаранчево-чорній футболці.

Відео з посвяти Єгора Назарини у Шахтарі

Цікаво, що раніше журналіст Ігор Циганик розповідав, що Назарина не був пріоритетним трансфером для Йовічевіча. Хорватський спеціаліст хотів бачити у своїй команді Єгора, коли ще тренував Дніпро-1.

Нагадаємо, що Назарина підписав із донеччанами довготривалий контракт терміном на 5 років – до кінця червня 2027 року.

Шахтар після чотирьох зіграних турів йде на 2-й позиції у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Йовічевіча здобули 10 очок. Така ж кількість балів у Колоса, який лідирує у чемпіонаті.