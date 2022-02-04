Єгипет у серії пенальті вирвав путівку у фінал Кубка африканських націй: відео епічної битви

У другому півфінальному матчі Кубка африканських націй збірна Єгипту у серії післяматчевих пенальті обіграла національну команду Камеруну та пройшла у фінал турніру.

Камерун – Єгипет 0:0 (за пенальті 1:3)

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В основний час команди не зуміли виявити переможця, не забивши жодного разу. Наприкінці основного часу головний тренер єгиптян Карлуш Кейруш вирушив на трибуни після того, як головний арбітр зустрічі вилучив його з брівки.

Додатково Єгипет перехопив ініціативу, але до забитих голів справа так і не дійшла. З'ясування фіналіста турніру перенеслося на серію післяматчевих пенальті.

Там головним героєм став воротар єгиптян Габаскі, який відбив два удари камерунців від Мукуді та Леа. Вирішальний пенальті змазав Н'Джі, вдаривши повз ворота.

Таким чином, у 6 лютого у фіналі Єгипет зіграє із Сенегалом, а Камерун 5 лютого у втішному матчі за третє місце зустрінеться з командою Буркіна-Фасо.

Камерун – Єгипет відеоогляд