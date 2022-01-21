Є порох в порохівницях: Срна на тренуванні Шахтаря продемонстрував свої навички – відео
21 січня 2022 , 09:03Читать новость на русском
Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна продемонстрував непогану форму на футбольному полі. Функціонер за роки поза футбольним полем все ще достойно поводиться з м'ячем.
У парі з одним із тренерів клубу Срна показав, що він у повному порядку.
До слова Все можливо: у Шахтарі оцінили шанси Срни стати головним тренером клубу
Відео з тренування Шахтаря
Кар'єра Срни у Шахтарі
- За плечима Срни 15 сезонів у складі Шахтаря, 536 матчів (рекорд клубу) та 49 голів.Свій багатий футбольний досвід він може використовувати, допомагаючи молодим гравцям домагатися успіхів з клубом.
- Разом із командою хорват завоював 26 трофеїв. Серед них – Кубок УЄФА-2009, 10 чемпіонств, 7 Кубків та 8 Суперкубків України.
- У 2019 році Срна завершив ігрову кар'єру (останнім його клубом був Кальярі) і отримв керівну посаду в Шахтарі.