Яя Туре розповів, чому вирішив стати тренером в Олімпіку

Колишній півзахисник Яя Туре розпочав свою тренерську кар'єру. Поки – як помічник головного тренера в донецькому Олімпіку.

Яя Туре мав доволі багату кар'єру. Розпочав її на батьківщині – в Кот-д'Івуарі. після цього перебрався до бельгійського клубу Беверен. Саме звідти він перейшов у 2003 році до донецького Металурга за 2 мільйони євро. Вже після цього були грецький Олімпіакос, Монако, іспанська Барселона, англійський Манчестер Сіті та китайський Циндао Хайню.

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Тепер же колишній футболіст планує розвивати тренерську кар'єру.

Я починав свою професійну кар'єру в Донецьку. Зараз я тут, щоб почати вже свій тренерський шлях. Звичайно, я розумію, що Олімпік – це не Металург, але я добре запам'ятав, наскільки доброзичливі та відкриті люди були в Донецьку. Мені дуже імпонує місцевий менталітет,

– пояснив своє рішення приєднатися до Олімпіка Яя Туре.

Він відзначив, що саме тут може спокійно вчитися тренерському ремеслу.

"Якщо чесно, навіть мій агент був здивований, коли дізнався, що я хочу вчитися на тренера саме в Україні, але я був твердий у своєму рішенні. Не так просто знайти місце, де можна спокійно, без зайвого тиску, вчитися, де тебе приймуть, як друга. Я радий, що тренер Олімпіка пішов на зустріч і дозволив мені приєднатися до його команди", – розповів Яя Туре.