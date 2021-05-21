Яя Туре може змінити Олімпік на російський клуб

21 травня 2021 , 15:54
Читать новость на русском

Джерело:

Tribuna.com

Асистент головного тренера Олімпіка Яя Туре покинув клуб. 37-річний івуарієць працював в клубі з лютому цього року.

Агент Дмитро Селюк повідомив, що Яя Туре влітку може перебратися в Росію.

Дивіться також Президент Олімпіка Владислав Гельзін дискваліфікований на 5 років

"Його поважають всі футболісти, це дуже серйозна фігура. Він стільки років грав у Барселоні і Манчестер Сіті. Працював з Гвардіолою, Манчіні і Пеллегріні. Тепер він може ділитися з іншими своїм величезним досвідом.

Влітку він може переїхати в Росію. Якщо складеться, дай бог, то саме в Прем'єр-лігу. Рівень чемпіонату Росії набагато вище, хоча збірна України грає краще. Багато гравців їдуть в Європу", – сказав Селюк.

Кар'єра Яя Туре в Україні

  • У січні 2004 року підписав контракт з донецьким Металургом, у складі якого провів майже два сезони. Футболіст переважно виконував роль руйнівника атак суперника, але навіть встиг тричі відзначитись у володіннях інших команд.
  • На початку сезону 2005/2006 перейшов до грецького Олімпіакоса.
Автор: Юрій Семенюк