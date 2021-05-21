Яя Туре може змінити Олімпік на російський клуб

Асистент головного тренера Олімпіка Яя Туре покинув клуб. 37-річний івуарієць працював в клубі з лютому цього року.

Агент Дмитро Селюк повідомив, що Яя Туре влітку може перебратися в Росію.

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"Його поважають всі футболісти, це дуже серйозна фігура. Він стільки років грав у Барселоні і Манчестер Сіті. Працював з Гвардіолою, Манчіні і Пеллегріні. Тепер він може ділитися з іншими своїм величезним досвідом.

Влітку він може переїхати в Росію. Якщо складеться, дай бог, то саме в Прем'єр-лігу. Рівень чемпіонату Росії набагато вище, хоча збірна України грає краще. Багато гравців їдуть в Європу", – сказав Селюк.

Кар'єра Яя Туре в Україні