Ястремська вийшла у півфінал турніру після повернення

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у півфінал турніру в Гамбурзі. Це її перший турнір після повернення. Пауза у виступах була пов'язання із звинуваченням у вживанні допінгу.

У чвертьфіналі турніру Ястремська розібралася з італійкою Сарою Еррані. Хоча матч для українки навряд чи назвеш легким.

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Загалом на два сети тенісистки витратили майже дві години. переможниця першого сету визначилася лише на тай-брейку. Хоча Еррані була попереду 5:3 перед своєю подачею.

Натомість в одинадцятому геймі Ястремська п'ять разів могли зробити брейк, але її суперниця таки зуміла виграти свою подачу.

У другому сеті Ястремська повела в рахунку 2:0. При цьому шість геймів поспіль тенісистки відзначалися брейками.

Та все ж Ястремській вдалося довести матч до перемоги.

Даяна Ястремська – Сара Еррані 2:0 (7:6 (4), 6:4)

Суперницею Даяни Ястремський в 1/2 фіналу стала Єлена Габріела Русе з Румунії.