Ястремська перерахує усі свої призові на допомогу українській армії

Українська тенісистка Даяна Ястремська прикро поступилася у фінальному поєдинку турніру WTA в Ліоні. Українка поступилася представниці Китаю Чжан Шуай.

Ястремська: Я намагаюсь боротися за Україну

Українка зазначала, що для того, аби перемогти їй не вистачило енергії. Вона також подякувала глядачам, які її підтримували.

До слова За крок до перемоги: Ястремська поступилася у фіналі турніру WTA

"Це був дуже тяжкий тиждень для мене. Сьогодні був чудовий матч. Я хочу привітати Чжан Шуай, це був добрий фінал, вітаю тебе.

Весь цей тиждень я боролася на корті не лише за себе, а й за свою країну. Хоч я й програла, я все одно рада, що зіграла у фіналі, бо я вже давно не грала у фіналах. Мені здається, що сьогодні у мене було недостатньо енергії, і я була втомленою. Глядачі в Ліоні мене чудово підтримували, я отримала від них багато сил та енергії.

Також дякую директору турніру за wild card, дякую за цей шанс. Я хочу повернутися на цей турнір і наступного року", – сказала Ястремська.

Даяна виїхала з України разом зі своєю сестрою. Її батьки залишилися в Одесі.

Ще я хочу подякувати моїй команді, моєму тренеру, моїй молодшій сестрі. Їй важко, так само як і мені. Ще дякую моєму агенту та його сім'ї, що підтримали мене, для мене це означає дуже багато,

– наголосила тенісистка.

Також спортсменка зазначила, що всі кошти, які вона отримала на турнірі, вона пожертвує на допомогу Україні.

"Також хочу сказати, що мої призові, які я заробила на цьому турнірі (€14,545 – BTU), я передам у фонд, щоб підтримати Україну. Українці, якщо ви мене дивитеся, я хочу сказати, що ви такі сильні, у вас приголомшливий дух! Я намагаюсь боротися за Україну. Дякуємо кожному українцю, хто бореться за Україну, хто показує, наскільки ми сильні духом. Слава Україні!" – додала спортсменка.

У фінальному матчі українка виграла перший сет, але наступні два програла.

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