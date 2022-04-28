Ястремська з перемоги після відмови суперниці стартувала у Мадриді
Даяна Ястремська з перемоги розпочала свій шлях в основній сітці турніру WTA 1000 у Мадриді. Гретьє Міннен із Бельгії відмовилась продовжувати зустріч проти українки.
Гретьє Міннен – Даяна Ястремська 0:1 (3:6, 2:0 відмова Міннен)
Понад годину тривала стартова гра Даяни Ястремської в основній сітці турніру у столиці Іспанії. Українка продовжує свій шлях на мадридському корті, повідомляє 24 канал.
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Матч розпочався з двох геймів для української тенісистки. Слід відзначити характер дівчат у другому геймі, коли українка лише після четвертого брейк-пойнта взяла розіграш.
Ястремська не підпускала близько у рахунку свою суперницю, довівши перший сет до 3:6 на свою користь.
Початок другої партії був за Міннен, яка доволі легко повела 2:0. Однак бельгійська тенісистка знялась у другому сеті.
На відмові суперниці Ястремська вийшла у друге коло турніру.
Наступною суперницею українки буде переможниця матчу Кароліна Плішкова – Маріє Боузкова.