Ястремська не змогла дограти виснажливий матч на турнірі WTA й поступилася

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі WTA у Словенії. Ястремська зачохлила ракетку у першому колі.

Даяна Ястремська – Ясміне Паоліні 0:1 (6:7, 1:4 відмова)

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В 1/16 фіналу Даяна зустрічалася з 87 ракеткою світу – італійкою Ясміне Паоліні. Українська тенісистка, яка посідає 57 місце у рейтингу WTA, не змогла дограти поєдинок і знялася з матчу.

У першій партії суперниці влаштували драматичну битву. Даяна взяла брейк у першому геймі й повела 2:0. Не встигла Паоліні зрівняти рахунок, як Даяна була попереду 5:2.

Втрачена перемога Ястремської

Та втримати перевагу українка не змогла. У 8 геймі Ястремська подавала на партію і мала сет-пойнт. Та Ясміне зробила зворотний брейк. За рахунку 5:4 на подачі Паоліні Ястремська мала ще два сет-пойнти.

Але італійка знову встояла, зрівняла рахунок, а згодом навіть повела у сеті завдяки брейку. Та у відповідальний момент витримала й українка. Даяна зробила зворотний брейк і перевела сет у тай-брейк.

У так званій тенісній лотереї сильнішою була Паоліні (5:7).

Початок другого сету виявився схожим: тенісистки обмінялися брейками, але після цього Паоліні виграла 3 гейми поспіль. За рахунку 4:1 Ястремська відмовилася продовжувати гру.