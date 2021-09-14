Даяна Ястремская – Ясмине Паолини 0:1 (6:7, 1:4 отказ)

Смотрите также Удар Ястремской попал в топ-10 лучших моментов US Open: видео

В 1/16 финала Даяна встречалась с 87 ракеткой мира – итальянкой Ясмине Паолини. Украинская теннисистка, занимающая 57 место в рейтинге WTA, не смогла доиграть поединок и снялась с матча.

В первой партии соперницы устроили драматическую битву. Даяна взяла брейк в первом гейме и повела 2:0. Не успела Паолини сравнять счет, как Даяна была впереди 5:2.

Потерянная победа Ястремской

Но удержать преимущество украинка не смогла. В 8 гейме Ястремская подавала на партию и имела сет-пойнт. Но Ясмине сделала обратный брейк. При счете 5:4 на подаче Паолини Ястремская имела еще два сет-пойнта.

Но итальянка снова устояла, сравняла счет, а впоследствии даже повела в сете благодаря брейку. Но в ответственный момент выдержала и украинка. Даяна сделала обратный брейк и перевела сет в тай-брейк.

В так называемой теннисной лотерее сильнее была Паолини (5:7).

Начало второго сета оказался похожим: теннисистки обменялись брейками, но после этого Паолини выиграла 3 гейма подряд. При счете 4:1 Ястремская отказалась продолжать игру.