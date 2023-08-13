Ми єдині з нашими воїнами, – Ястремська підтримала захисників України після тріумфу у Польщі

Даяна Ястремська здобула перший титул із 2019 року. Українка у Польщі стала переможницею турніру серії WTA 125 у Козерках.

У фінальному поєдинку одеситка здолала бельгійку Грет Міннен. Даяні вдався камбек після важкого першого сету, зустріч закінчилася з рахунком – 2:6, 6:1, 6:3.

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Вдячна українцям за підтримку

Після завершення поєдинку Даяна прокоментувала свій успіх. Вона відзначила підтриму вболівальників, які прийшли на трибуни з українськими прапорами та згадала про українських воїнів.

"Це не найбільша перемога у моїй кар'єрі, тому що я виграла вже три турніри WTA 250, але це перший турнір, який я виграла за понад три роки. Ось чому цей успіх зробив мене такою щасливою. Я відчувала себе тут добре та зіграла декілька дійсно гарних ігор. Я сподіваюся, що підтримуватиму свою нинішню форму протягом наступних кількох тижнів, тим більше з огляду на те, що скоро я їду до Нью-Йорка для кваліфікації US Open.

Я рада, що мої співвітчизники підтримали мене із трибун. Це дуже красиво і важливо для спортсменів нашої країни, яка опинилася у дуже складній ситуації – війні. Але ми об'єднуємося з нашими співвітчизниками, які воюють в Україні, де б ми не грали в усьому світі", – сказала Ястремська.

. Перемога на турнірі принесла Даяні 160 очок, що дозволить українці піднятися на 37 сходинок у рейтингу WTA. Тепер Ястремська посідає 112 місце.