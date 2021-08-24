Яскраве та надихаюче шоу: у Токіо розпочалася церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020
Джерело:24 канал
У японському Токіо розпочалася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор-2020. Церемонію приймає Національний стадіон у Токіо.
"У нас є крила"
Церемонія відкриття Паралімпіади у Токіо має слоган "У нас є крила". Вона розпочалася о 14:00 за київським часом.
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Паралімпіаду відкрили на Національному стадіоні у Токіо. Глядачі не змогли відвідати церемонію і на ній були присутні тільки члени делегацій та представники держав.
Церемонію відвідав Імператор Японії Нарухіто. Також був присутній Ендрю Парсонс – третій президент Міжнародного паралімпійського комітету.
Традиційно церемонія розпочалася з винесенням прапору країни-господарки Ігор – Японії.
Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020 / Фото Getty Images
Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020 / Фото Getty Images
Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020 / Фото Getty Images
Церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2020 / Фото Getty Images
Очолила парад країн команда біженців. Останньою на параді країн йтиме господарка Японія.
Що відомо про Паралімпіаду-2020
- Паралімпійські ігри у Токіо триватимуть з 24 серпня до 6 вересня. У Паралімпіаді братимуть участь 143 українські атлети, які змагатимуться у 15 видах спорту.
- У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Всього у програмі 22 види спорту. Уперше на Паралімпіаді буде тхеквондо і бадмінтон.
- Паралімпіада відбудеться без глядачів через суворі карантинні обмеження у Японії.
- Збірна Афганістану не виступатиме у Токіо на Паралімпійських іграх через серйозну ситуацію у країні.