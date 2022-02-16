Ярославський не дає нам спати, – віцепрезидент Металіста розповів про роботу з олігархом

Віцепрезидент харківського Металіста Євген Красніков розповів про роботу з Олександром Ярославським та своє ставлення до трансферної кампанії харківського клубу.

Віцепрезидент харківського Металіста зізнався, що працює під постійним тиском.

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"У недавній бесіді президент дав чітко зрозуміти, що ми маємо займатись Металістом цілодобово. І незважаючи на те, що економічна ситуація дуже складна, він готовий інвестувати величезні кошти, щоб повернути людям те свято, яке було за його президентства з 2005-го по 2012 рік. А може, навіть перевершити", – сказав Красніков.

Крім того, Красніков розповів про те, яку роль у його діяльності відіграє президент клубу:

Скажу чесно, ми із Олександром Кучером працюємо під великим тиском. І коли Олександр Владиленович каже, що я не даю йому спати, повірте – це не так. І мені, і Олександру Кучеру, і директорові стадіону, і багатьом менеджерам не дає спати саме Олександр Владиленович.

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