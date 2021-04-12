Ярославський анонсував відродження легендарного Металіста найближчими тижнями

Харківський мільйонер Олександр Ярославський анонсував відродження харківського Металіста вже найближчим часом на базі клубу Другої ліги. Це може статися вже весною 2021 року.

Ярославський розповів про найближчі плани щодо багаторазового бронзового призера УПЛ, зокрема, повернення клубного бренду.

До слова Ми повинні забрати бренд, а борги хай платять ті, хто їх створював, – Ярославський про Металіст

"Я займаюся поверненням бренду Металіста. Сподіваюся, не за горами той час, коли Метал переодягнеться в форму Металіста. Того старого, з 100-річною історією, який зіграв понад 50 матчів у єврокубках. І всі ми будемо отримувати задоволення вже від Металіста. Я буду займатися тільки Металістом, а Метал – це сходинка до Металісту, не більше", – сказав Ярославський.

Скажу, що в найближчі тижні, від сили місяць це займе, Металіст повернеться до себе додому. Повернеться і вже ніколи з Харкова не піде. Я обіцяю уболівальникам, що Металіст, бренд, я поверну. Тому я думаю, що ми, швидше за все, раз і назавжди залишимо Металіст міській громаді,

– заявив він.

Що відомо про Ярославського й Металіст