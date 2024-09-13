Третій тріумф поспіль: Магучіх виграла "золото" у фіналі "Діамантової ліги" зі стрибків у висоту

Українська стрибунка Ярослава Магучіх в черговий раз довела, що їй немає рівних у стрибках у висоту. Крім того, на подіумі нашу країну також представила Ірина Геращенко.

У Брюсселі відбувся фінал "Діамантової ліги" зі стрибків у висоту. На нагороди претендували шість спортсменок, які пройшли кваліфікаційні змагання, пише 24 Канал.

До теми Магучіх заговорила про закінчення кар'єри: коли "Королева висоти" попрощається із сектором

Дві українки на подіумі

Серед них були і дві українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Дівчата вже запалили цього літа на Олімпійських іграх, здобувши золоту та бронзову медалі відповідно.

Так само і перед фіналом "Діамантової ліги" Ярослава була головною фавориткою змагання. У свою чергу Геращенко відібралась у фінал як четвертий номер заліку.

Втім Ірині вдалось посунути австралійку Елеанор Паттерсон, яка не подолала позначку 1,92 метра. А ось Геращенко взяла цю висоту з другої спроби та продовжила боротьбу із Магучіх та Оліслагерс.

Наступну позначку в 1,95 метра Ірина не змогла підкорити, тому задовольнилась бронзовою нагородою. Ярослава та Нікола продовжили боротьбу далі.

Втім тривала вона недовго. Висоту в 1,97 метра Магучіх підкорила з першої спроби, а її опонентка з Австралії – з другої. А ось позначка 2,01 метра залишилась непідкореною для обох дівчат.

Результати фіналу "Діамантової ліги":

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 метра Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.97 метра Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 метра Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,88 метра Ангеліна Топич (Сербія) – 1,88 метра Лія Апостоловські (Словаччина) – 1,88 метра

Читайте також Курйозний фейл одеської мерії: на рекламному білборді переплутали Магучіх та Геращенко

Таким чином, Ярослава виграла третій поспіль фінальний етап "Діамантової ліги" цього сезону. Раніше українці не було рівних у 2022 та 2023 роках.