Вперше після "золота" на Олімпіаді: Магучіх тріумфувала на престижному змаганні у Швейцарії

Легкоатлетка Ярослава Магучіх продовжує розривати на змаганнях зі стрибків у висоту. Українська спортсменка виграла вже третій етап "Діамантової ліги" у 2024 році.

Українка Ярослава Магучіх повернулась до змагань вперше після перемоги на Олімпійських іграх-2024. Легкоатлетка взяла участь на етапі "Діамантової ліги", пише 24 Канал.

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Підкорила майже 2 метри

Змагання пройшло у швейцарській Лозанні. Участь у ньому взяли дев'ять легкоатлеток, в тому числі і українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Киянці не вдалось подолати позначку у 1,92 метра. Проте завдяки успішним першим спробам перед цим Геращенко розділила п'яте місце із Сафіною Садуллаєвою з Узбекистану.

А ось Ярославі вдалось впевнено тріумфувати на турнірі. Спортсменка з Дніпра єдиною взяла планку в 1,99 метра, що на три сантиметри більше за срібну призерку Елеанор Паттерсон.

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Магучіх намагалась підкорити 2,03 метра, але зазнала невдачі. Загалом же це вже третя перемога Ярослави на етапах "Діамантової ліги" у 2024 році.

Раніше українка перемагала у Стокгольмі та Парижі. Крім цього, у столиці Франції Ярослава встановила світовий рекорд, підкоривши 2,10 метра. А пізніше у тому ж Парижі Магучіх взяла "золото" на Олімпійських іграх.