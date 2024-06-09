Подвійний подіум України: Магучіх вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх виправдала статус фаворитки змагань зі стрибків у висоту на Євро в Римі. Разом із нею на подіум піднялась Ірина Геращенко.

У Римі відбулись фінальні змагання з жіночих стрибків на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. На турнірі зі стрибків у висоту взяли участь дві українки, пише 24 Канал.

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Друга поспіль звитяга Магучіх

У кваліфікації вилетіли Юлія Левченко та Юлія Чумаченко. Натомість Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко були серед головних претенденток на перемогу.

Зрештою кожній з українок вдалось підкорити висоту 1,95 метра. Це дозволило кожній із них опинитися у топ-трійці фіналу. Втім наступний рівень в 1,97 метра Геращенко підкорити не змогла.

Однак це не завадило Ірині взяти бронзу. У свою чергу Магучіх вела боротьбу за золото із Ангеліною Топич із Сербії. Українка з першої спроби взяла висоту 1,99 метра.

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Топич же вирішила пропустити цю відмітку та пішла підкорювати 2,01 метра. Але там сербка зазнала невдачі та задовольнилась сріблом. Магучіх же змогла подолати 2,01 метра з другої спроби.

Для Ярослави це вже друге золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики поспіль. Крім того, Магучіх стала лише третьою легкоатлеткою в історії, якій вдалось двічі виграти Євро.