Український подіум в Цюриху: Магучіх вчетверте виграла етап Діамантової ліги
Ярослава стрибнула на 203 см, чим не залишила шансів конкурентам на етапі в Цюриху. Всього у фіналі взяли участь троє українок.
Дві українки на подіумі
8 вересня пройшов фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту. Турнір прийняв швейцарський Цюрих і у ньому взяли участь аж троє українок, пише 24 канал.
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Останнє шосте місце у фіналі посіла Юлія Левченко, яка підкорила лише 188 см. А ось інші дві легкоатлетки з України зайняли перші два місця на подіумі.
Срібло підкорила Ірина Геращенко (194 см), а перемогу впевнено здобула Ярослава Магучіх. Дівчина не зуміла взяти 206 см, але з третьої спроби підкорила 203 см.
Нагадаємо, що Магучіх вже здобувала золото на етапі Діамантової ліги в Брюсселі. Тоді Ярослава стрибнула на 205 см. Цього сезону українка вже чотири рази перемагала на Діамантовій лізі.
Результати у змаганні зі стрибків у висоту:
- Ярослава Магучіх (Україна) – 203 см
- Ірина Геращенко (Україна) – 194 см
- Нікола Оліслагерс (Австралія) – 194 см
- Надєжда Дубовицька (Казахстан) – 191 см
- Олена Валлортігара (Італія) – 191 см
- Юлія Левченко (Україна) – 188 см