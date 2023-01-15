Теракт у Дніпрі: російська ракета ледь не влучила у будинок Ярослави Магучіх

Ще один жахливий день українці пережили 14 січня. Російська ракета влучила у Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі, яка повністю зруйнувала під'їзд 9-поверхового будинку.

Рятувальники усю ніч розбивали завали, щоб дістати звідти потерпілих. Станом на 15 січня вдалось врятувати 39 людей, на жаль, трагедія забрала 25 мешканців будинку, серед них одна дитина.

До теми "Горіти вам, вилупки, і не тліти": Зозуля жорстко відреагував на удар Росії по Дніпру

73 особи зазнали травм різного ступеня важкості, ще 43 шукають досі. Владімір Путін вчинив черговий кривавий злочин проти України.

У цей же день у Львові після довгої повітряної тривоги відбувся Меморіал Дем'янюка, який зібрав найкращих стрибунів у висоту. На перші змагання у сезоні приїхали зіркові Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Магучіх: Трішки було складно, але треба виступати

Ярослава Магучіх із результатом 2 метри стала переможницею Меморіалу-2023. 21-річна легкоатлетка стала першою спортсменкою, яка підкорила планку на такій висоті у 2023 році.

Магучіх прокоментувала психологічний стан після удару Росії по її рідному місту. Ярослава зізналась, що ракета влучила у будинок поруч із її домом.

Повітряна тривога вплинула. Російська ракета влучила у Дніпрі в будинок, котрий був біля мого, він зруйнований, багато людей під завалами. Трішки були складно, але треба виступати і робити на своєму фронті усе, що від мене залежить,

– сказала Магучіх.

Коментар Магучіх після перемоги у Львові: дивіться відео

Відзначимо, що "срібло" з результатом 1.93 метри здобула киянка Ірина Геращенко. Трійку призерок замкнули Юлія Левченко – 1.91.

Серед чоловіків тріумфував львів'янин Вадим Кравчук (Львів) з результатом 2.21 метри. Друге місце посів представник Житомирської області Роман Петрук (2.21 метри), а третім став Дмитро Яковенко з Кіровоградської області – 2.18.