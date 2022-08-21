Історична перемога: Ярослава Магучіх – чемпіонка Європи зі стрибків у висоту

Українська скарбничка поповнилась ще одним "золотом". Перемогу зі стрибків у висоту здобула наша головна надія Ярослава Магучіх.

Левченко покинула змагання першою

У фіналі Україну представляли одразу три українки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Якраз киянка Левченко першою з наших легкоатлеток закінчила для себе змагання, пише 24 канал.

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Юлія підкорила планку на висоті 1.82 та 1.86. А от 1.90 метра стали непосильними для українки. Левченко закінчила чемпіонат Європи-2022 на 9-му місці.

Магучіх розпочала для себе змагання з 1.86, яку успішно взяла з першої спроби. Ярослава до 1.97 йшла без провалів. Усі висоти уродженка Дніпра брала з першого стрибка.

Щодо Геращенко, то на межі Ірина опинилась на висоті 1.93, яку взяла лише з останньої третьої спроби. Магучіх та Геращенко пробились у фінальну частину змагань.

Мінус Геращенко, але з Магучіх

Далі у секторі організатори підійняли планку на 1.95 метра. Ярослава на відмінно взяла з першого стрибка та пішла відпочивати. На жаль, що не можна сказати про Ірину. Геращенко використала усі три спроби, але так і не підкорила висоту.

Геращенко їде з Мюнхена з 1.93 метра та 5-м результатом.

У фінальній боротьбі за "золото" у секторі залишились лише дві стрибунки – Ярослава Магучіх та чорногорка Марія Вукович. Остання вже сповнена радісних емоцій першу спробу змарнувала. Вукович пролетіла під планкою, а у двох наступних планка була збита.

Перші дві спроби Магучіх були невдалими, але на останню спробу Ярослава підійшла вже у статусі чемпіонки. Адже використала меншу кількість спроб. Але підкорити 1.97 українці так і не вдалось.

Ярослава Магучіх – чемпіонка Європи зі стрибків у висоту. Вона перша чемпіонка Європи зі стрибків у висоту в історії України.

Призерки зі стрибків у висоту (у метрах)

Ярослава Магучіх (Україна) – 1.95 Марія Вукович (Чорногорія) – 1.95 Ангеліна Топіч (Сербія) – 1.93

Ярослава Магучіх принесла Україні п'яту нагороду та другу золоту медаль з легкої атлетики на Мультиспортивному Євро-2022 у Мюнхені.