Нагадав усім, на що він спроможний: Ракіцький забив шалений гол у ворота Металіста 1925 – відео
Захисник донецького Шахтаря Ярослав Ракіцький забив фінальний гол у матчі проти Металіста 1925. Центрбек зробив це у звичному для себе стилі.
Донецький Шахтар знищив Металіст 1925, забивши харківському колективу сім м'ячів та не пропустивши жодного. Один з голів на свій рахунок записав Ярослав Ракіцький, який зробив це в красивій формі.
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Пригадав фанатам свої вміння
Український центрбек забив свій перший гол після повернення до стану "гірників". Ярослав Ракіцький поставив нищівну крапку в побитті Металіста 1925, забивши сьомий гол своєї команди. До того ж, центральний захисник зробив це з дальньої дистанції, відправивши м'яч у сітку суперника за неймовірною траєкторією. також варто відзначити, що Ярослав Ракіцький відіграв увесь другий тайм проти харківської команди в ролі капітана "кротів".
Відео шедевра українського фулбека:
Ярослав Ракіцький у донецькому Шахтарі
- Український центрбек – вихованець "гірників", за яких і дебютував в чемпіонаті України та у складі яких викликався до національної збірної України.
- Перед своїм від'їздом до російського Зеніта Ракіцький встиг зіграти за Шахтар 210 матчів, в яких відзначився 9 голами.
- Також Ярослав виграв з "кротами" низку різних титулів. Зокрема, Ракіцький – дев'ятиразовий чемпіон України, шестиразовий володар Кубка України та п'ятиразовий володар Суперкубка України.