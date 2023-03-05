Нагадав усім, на що він спроможний: Ракіцький забив шалений гол у ворота Металіста 1925 – відео

Захисник донецького Шахтаря Ярослав Ракіцький забив фінальний гол у матчі проти Металіста 1925. Центрбек зробив це у звичному для себе стилі.

Донецький Шахтар знищив Металіст 1925, забивши харківському колективу сім м'ячів та не пропустивши жодного. Один з голів на свій рахунок записав Ярослав Ракіцький, який зробив це в красивій формі.

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Пригадав фанатам свої вміння

Український центрбек забив свій перший гол після повернення до стану "гірників". Ярослав Ракіцький поставив нищівну крапку в побитті Металіста 1925, забивши сьомий гол своєї команди. До того ж, центральний захисник зробив це з дальньої дистанції, відправивши м'яч у сітку суперника за неймовірною траєкторією. також варто відзначити, що Ярослав Ракіцький відіграв увесь другий тайм проти харківської команди в ролі капітана "кротів".

Відео шедевра українського фулбека:

Ярослав Ракіцький у донецькому Шахтарі