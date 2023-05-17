Не міг уявити, що росіяни тисячами вбиватимуть українців: Ракіцький виправдався за виступи в РФ

Захисник Шахтаря Ярослав Ракіцький вперше прокоментував російський етап кар'єри. Повномасштабна агресія північного сусіда змусила змінити світогляд лідера "гірників".

У січні 2023 року Ярослав Ракіцький повернувся в Україну, до складу рідного Шахтаря. Протягом трьох років досвідчений захисник грав у російському Зєніті, який покинув у перший день повномасштабної агресії.

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Ракіцький: В Росії лише грав у футбол

Ексгравець збірної України не любить торкатися теми своїх виступів у чемпіонаті країни-агресора. Проте в інтерв'ю клубному сайту Шахтаря Ракіцький вперше пояснив, чому опинився в Росії та що його змусило покинути Зєніт.

Скажу, що я, у першу чергу, футболіст. Футбол – моя робота і справа всього мого життя. І в Росії я робив лише те, що грав у футбол. А коли почалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, то я того ж дня вирішив розірвати контракт і повернутися до України. Цей вчинок і є моєю відповіддю,

– сказав Ракіцький.

24 лютого розставило все по місцях

За словами Ракіцького, він не очікував, що Росія розпочне повномасштабну війну проти України. Чому анексія Криму та частини Донбасу були недостатнім аргументом для ігнору пропозицій з держави-терориста – Ярослав не пояснив.

Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії: що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії! Більше того, вважаю, що багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко: подивіться, у Росії проводився чемпіонат світу з футболу, мав відбутися фінал Ліги чемпіонів, багато українців продовжували жити в Росії і працювати, країни торгували між собою. Але 24 лютого розставило все по місцях – в один день усі зрозуміли, що в нас, у цивілізованого світу немає нічого спільного з Російською Федерацією. Тому я тут, в Україні, – разом зі своєю країною, зі своїм народом. І це моя відповідь на всі запитання,

– розповів захисник Шахтаря.

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