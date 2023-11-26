"Неймовірне відчуття": Ярмолюк прокоментував вихід у стартовому складі в АПЛ

Арсенал Олександра Зінченка на виїзді переміг Брентфорд Єгора Ярмолюка в матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Матч закінчився з рахунком 0:1 на користь "канонірів".

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк поділився враженнями від дебюту в основному складі у матчі АПЛ. Він наголосив, що для нього це були неймовірні відчуття.

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Емоції після дебютного матчу

"Звичайно, для мене це було неймовірне відчуття, але ми хотіли набрати очки у цій грі. Зіграти проти Арсенала, одного з найсильніших клубів у лізі – ось чому я прийшов до цього клубу.

Я дізнався, що буду в старті, вчора перед тренуванням. Томас сказав мені про це, і я був трохи здивований – і трохи нервував. Томас просто попросив мене грати та бути самим собою, просто бути найкращою версією себе", – розповів українець.

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Він додав, що інші гравці дуже його підтримали й допомогли вписатися в команду.

, що 25 листопада, 19-річний Ярмолюк провів дебютний матч у стартовому складі Брентфорда в Англійській Прем’єр-лізі. Його команда вдома поступилася Арсеналу, за який зіграв ще один українець Олександр Зінченко, пропустивши єдиний гол наприкінці зустрічі.