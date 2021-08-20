Ярмоленко зворушливо подякував Шевченку за роботу у збірній України

Андрій Ярмоленко особисто подякував Андрію Шевченку за роботу на чолі збірної України. Тренер подарував країні футбол топ-рівня.

Ярмоленко: Як команда ми пройшли дуже серйозну школу

Андрій Ярмоленко виклав зворушливий пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому подякував Андрію Шевченку. За цей час наставник зробив колосальну роботу у збірній Україні.

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Лідер збірної щиро вдячний Андрію Миколайовичу за роки тренувань у національній команді. Ярмоленко зазначив, що команда пройшла серйозну школу, яка допоможе у майбутньому ставати ще сильнішими.

За словами футболіста, цей шлях під керівництвом Шевченка став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня.



Ярмоленко та Шевченко / Фото із інстаграму Андрія Ярмоленка

Збірна України залишилася без тренера. 1 серпня Андрій Шевченко несподівано оголосив, що покидає команду.

За словами Шевченка, у нього закінчився контракт. Втім, у 2020 році повідомлялося, що угода фахівця чинна до кінця 2022-го.

На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 поєдинки (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок). Наступником Шевченка став Олександр Петраков. Спеціаліст буде виконувати обов'язки головного тренера.

Саме на плечі Петракова впало серйозне випробовування – готувати команду до матчів відбору на чемпіонат світу-2022. Вже 1 вересня фанати побачать команду під керівництвом нового керманича у грі проти Казахстану. А вже 4 вересня наша збірна зіграє проти чинних чемпіонів світу французів.

Текст публікації Андрія Ярмоленка у інстаграмі:

Мені дуже приємно згадувати останні п'ять років, які ми провели разом з Андрієм Шевченком у збірній України. Цей шлях став для всієї країни яскравим святом футболу топ-рівня. Все, чого ми досягли як гравці і як збірна – неможливо було зробити без натхнення, величезного заряду й віри в наш успіх.

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Як команда ми пройшли дуже серйозну школу. Я щиро дякую Андрію Шевченку за повагу, довіру і відданість футболу!