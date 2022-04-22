Українець звернувся до вболівальників Боруссії

Ярмоленко записав відео, у якому закликає вболівальників прийти на благодійний матч Боруссія – Динамо.

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"Це повідомлення для всіх вас. Українцям потрібна ваша допомога, щоб надіслати повідомлення про мир. Мої колишні клуби, Боруссія та Динамо, зіграють благодійний матч.

Будь ласка, прийдіть на стадіон, станьте частиною цього матчу та допоможіть надіслати сигнал, що цю війну треба закінчити", – сказав футболіст.

Гравець записав звернення двома мовами.

Відеозвернення футболіста

Відеозвернення до українців

Андрій був гравцем обидвох команд. Упродовж десяти років Ярмоленко грав за Динамо. У сезоні-2017/2018 він виступав за Боруссію. У німецькому чемпіонаті він зіграв 18 матчів, де забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Зверніть увагу! Матч Боруссія – Динамо запланований на 26 квітня. Час поєдинку ще не визначений. Для українців вхід на стадіон буде безкоштовним.