Ярмоленко зіграв 1 хвилину за Вест Хем, Маліновський встановив антирекорд в Аталанті

Українські футболісти Андрій Ярмоленко та Руслан Маліновський зіграли за Вест Хем та Аталанту відповідно. Обидва футболісти не потрапили до основного складу своїх команд.

Ярмоленко знову вийшов на заміну

Вест Хем Ярмоленка у рамках 8 туру англійської Прем'єр-ліги переміг Евертон (1:0). Українець з'явився на футбольному полі на 4 компенсованій хвилині до основного часу.

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Ярмоленко провів на полі 1 хвилину й встиг тільки один раз торкнутися м'яча.

Для футболіста збірної України це 10 матч за Вест Хем у сезоні. У сезоні-2021/2022 Андрій тільки двічі виходив у стартовому складі лондонців.

Маліновський вдруге не потрапив до старту

Аталанта Руслана Маліновського у 8 турі італійської Серії А розгромила Емполі (4:1). Українець вдруге у сезоні не потрапив до стартового складу своєї команди.

Руслан з'явився на футбольному полі на 68 хвилині. Українець відіграв 23 хвилини – це найменша кількість часу, яку Маліновський провів за Аталанту в чинному сезоні.

У матчі з Емполі Маліновський встиг завдати 1 удар у площину воріт суперника, зробив 12 точних передач, віддав 1 ключовий пас, зробив 1 невдале обведення, програв єдине єдиноборство.