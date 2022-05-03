Ярмоленко відзначився за системою "гол плюс пас" у складі молодіжки Вест Хема

Вест Хем U-23 безжально розгромив Дербі у рамках Прем'єр-ліги 2. Українець Андрій Ярмоленко безпосередньо долучився до перемоги.

Забиває за другу команду Вест Хема

Андрій Ярмоленко провів черговий матч за неосновну команду "молотобійців" – Вест Хем U-23. Українець вийшов у стартовому складі команди та не підвів. Лідер збірної України записав у свій актив "гол+пас", повідомляє 24 канал.

Варто побачити Філігранний асист Маліновського врятував Аталанту від ганебної поразки: результативне відео

На 28-й хвилині правий вінгер довів рахунок до розгромного 3:0 на користь "молотобійців". Андрій поставив грубу крапку у першому таймі.

По перерві господарі поєдинку забили ще двічі. Цього разу Ярмоленко не оформив дубль, але відзначився гольовою передачею. Український легіонер віддав точний пас на Перкінса, який на 60-й хвилині змінив цифри на табло – 4:0.

Після другої результативної дії Ярмоленко відіграв ще дев'ять хвилин та пішов відпочивати на лаву запасних. Замість українця на полі з'явився Мубама. Якраз 17-річний гравець Вест Хема поставив крапку у матчі. У підсумку – 5:0 нищівна перемога "молотобійців".

Вест Хем U-23 після 26-ти турів посідає другу позицію у турнірній таблиці. У доробку команди 48 очок.

Дербі з 15 пунктами йде на останньому 14-му місці.

Статистика Ярмоленка у цьому сезоні