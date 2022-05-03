Ярмоленко відзначився за системою "гол плюс пас" у складі молодіжки Вест Хема
Вест Хем U-23 безжально розгромив Дербі у рамках Прем'єр-ліги 2. Українець Андрій Ярмоленко безпосередньо долучився до перемоги.
Забиває за другу команду Вест Хема
Андрій Ярмоленко провів черговий матч за неосновну команду "молотобійців" – Вест Хем U-23. Українець вийшов у стартовому складі команди та не підвів. Лідер збірної України записав у свій актив "гол+пас", повідомляє 24 канал.
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На 28-й хвилині правий вінгер довів рахунок до розгромного 3:0 на користь "молотобійців". Андрій поставив грубу крапку у першому таймі.
По перерві господарі поєдинку забили ще двічі. Цього разу Ярмоленко не оформив дубль, але відзначився гольовою передачею. Український легіонер віддав точний пас на Перкінса, який на 60-й хвилині змінив цифри на табло – 4:0.
Після другої результативної дії Ярмоленко відіграв ще дев'ять хвилин та пішов відпочивати на лаву запасних. Замість українця на полі з'явився Мубама. Якраз 17-річний гравець Вест Хема поставив крапку у матчі. У підсумку – 5:0 нищівна перемога "молотобійців".
- Вест Хем U-23 після 26-ти турів посідає другу позицію у турнірній таблиці. У доробку команди 48 очок.
- Дербі з 15 пунктами йде на останньому 14-му місці.
Статистика Ярмоленка у цьому сезоні
- 32-річний правий вінгер 32 рази виходив на футбольне поле у футболці Вест Хема.
- В АПЛ за головну команду зіграв 16 матчів, у яких відзначився одним голом.
- За другу команду Вест Хема Ярмоленко провів вже три матчі.
- Його угода з англійським клубом розрахована до кінця червня 2022 року.
- Вест Хем після 35-ти зіграних поєдинків посідає 7-ме місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 52 бали. Попереду на "молотобійців" чекає ще три матчі АПЛ – проти Норвіча, Манчестер Сіті та Брайтона.
- Клуб Ярмоленка продовжує боротьбу за трофей Ліги Європи. У першому півфінальному поєдинку команда програла вдома німецькому Айнтрахту (1:2). Матч-відповідь відбудеться 5 травня.