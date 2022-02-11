Ярмоленко відзначився голом за Вест Хем U-23 й отримав вилучення: відео м'яча
11 лютого 2022 , 18:19Читать новость на русском
Український футболіст Андрій Ярмоленко через брак ігрової практики у Вест Хемі вимушений підтримувати форму в матчах команди U-23. У грі проти Свонсі українець відзначився голом.
Гол та вилучення від Ярмоленка
Ярмоленку вдалося забити гол наприкінці першого тайму, повідомляє 24 канал. Футболіст збірної України спрямував м'яч у ворота суперника ударом головою після кутового.
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Дивіться відео голу Ярмоленка
На забитому голі Ярмоленко не зупинився і заробив вилучення на 50-й хвилині. Українець намагався приборкати м'яч після вкидання з-за бокової лінії.
Андрій начебто відмахнувся від суперника, який відразу апелював до рефері. Той без роздумів вилучив Ярмоленка з поля.
Статистика Ярмоленка у сезоні-2021/2022
- Після того, як Девід Моєс очолив "молотобійців" наприкінці 2019 року, Ярмоленко втратив місце в основному складі Вест Хема.
- У цьому сезоні українець виходив на поле в 22 матчах за лондонців у всіх турнірах. Всього Андірій провів чотири повні матчі за Вест Хем.
- У його активі один гол та три результативні передачі. Контракт футболіста з Вест Хемом закінчується 30-го червня 2022 року.