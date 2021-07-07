Ярмоленко відпочиває з дружиною-красунею після Євро-2020: фото
7 липня 2021 , 07:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Інни Ярмоленко
31-річний вінгер англійського Вест Хема і збірної України Андрій Ярмоленко відпочиває зі своєю дружиною Інною після завершення виступів "синьо-жовтих" на Євро-2020, де українська команда програла Англії (0:4) у чвертьфіналі.
Місцем відпочинку пара вибрала містечко Херцег-Нови на березі Которської затоки Адріатичного моря, яке через круті стежки і сходи називають "містом тисячі сходинок".
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"Моя любов", — прокоментувала дружина Інна спільне фото з Андрієм.
Ярмоленко на Євро
Андрій Ярмоленко взяв участь у всіх п'яти матчах збірної України на Євро, де забив два м'ячі і віддав дві результативні передачі.