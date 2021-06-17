Ярмоленко відкрив рахунок у матчі з Північною Македонією: відео

Збірна України 17 червня грає свій другий матч на Євро-2020 проти Північної Македонії. Рахунок у зустрічі відкрив капітан нашої національної команди Андрій Ярмоленко.

Українська збірна вийшла на футбольне поле із шаленою мотивацією та бажанням перемогти. Всередині першого тайму активність наших футболістів була винагороджена.

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На 29-хвилині Руслан Малиновський зробив подачу з кутового на ближню стійку та знайшов Олександра Караваєва.

Правий захисник вдало п'ятою переправив "круглого" на дальню штангу, де передачу замкнув Андрій Ярмоленко.

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Попередній матч збірної України на Євро-2020

У матчі першого туру Євро-2020 збірна України в Амстердамі зустрілася з Нідерландами. Поєдинок складався для підопічних Андрія Шевченка не надто вдало – програвали по ходу 2:0.

Однак все змінилося за 15 хвилин до кінця зустрічі: спершу Андрій Ярмоленко прекрасним ударом з-за меж штрафного скоротив відставання, а пізніше Роман Яремчук зрівняв рахунок.

Однак, на жаль, українцям не вдалося втримати нічию – Нідерланди все ж змогли забити 3 м'яч у зустрічі та здобули перемогу. Всупереч невдалому результату наші футболісти показали характер.

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