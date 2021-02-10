Ярмоленко травмувався у Кубку Англії: серйозність пошкодження

Гра футболіста Вест Хема Андрія Ярмоленка лише почала набирати оберти, як українець знову травмувався. Сталось це у кубковому протистоянні з Манчестер Юнайтед.

Головний наставник Вест Хема Девід Моєс на післяматчевій пресконференції прояснив ситуацію із характером травми Андрія Ярмоленка.

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Характер травми українця

Скільки саме часу пропустить футболіст наразі невідомо. Тренер сподівається, що таке пошкодження Андрія не буде надто серйозним.

У Огбонна травма щиколотки, Ярмоленко трохи розтягнув зв'язки коліна, тому завтра ми оцінимо важкість цих ушкоджень. Сподіваюся, все не так і погано,

– заявив Моєс.

Тренер зізнався, що незадоволений грою своїх підопічних у першому таймі. Наголосимо, що "молотобійці" 9 лютого зіграли виїзний матч 1/8 фіналу Кубка Англії проти МЮ, у якому мінімально поступились супернику. Лише у додаткові тайми "червоні дияволи" забили переможний гол.

Для півзахисника ця поява на полі стала 21-ю у сезоні у всіх турнірах. За цей час українець тричі відзначався у воротах суперників та ще 4 рази асистував одноклубниках.

Як Ярмоленко отримав травму?

Наставник довірив місце у стартовому складі Вест Хема. Українець доволі непогано проявляв себе у зустрічі, але вже майже на початку другого тайму був змушений покинути поле.

На 48-й хвилині українець віддав перспективну прострільну передачу в штрафний майданчик, яку голкіпер Хендерсон перехопив. Після цього Андрій відчув дискомфорт у нозі, але після допомоги клубних медиків повернуся на поле.

Здавалось, що гравець збірної України зможе продовжити гру. Але через декілька хвилин таки пішов відпочивати на лаву для запасних.