Для нас його перехід – проблема: Ярмоленко назвав причину трансферу Сидорчука із Динамо

Андрій Ярмоленко прокоментував трансфер капітана Динамо Сергія Сидорчука у Бельгію. Досвідчений опорник перейшов у поки що одного з аутсайдерів чемпіонату Бельгії Вестерло.

Легенда київського клубу назвав ймовірну причину переходу Сергія Сидорчука у бельгійське Вестерло. На думку Андрія Ярмоленка, якби 24 лютого 2022 року Росія не почала повномасштабне вторгнення в Україну, то Динамо б не втратило капітана команди.

До теми Чорна смуга продовжується: Суперник Шахтаря зіпсував дебют екскапітана Динамо у Європі

Ярмоленко: Йому не потрібно зі мною радитися, адже він доросла людина

Правий вінгер побажав Сергію успіхів у новому клубі та запевнив, що може згадати про Сидорчука лише із теплом. Також Ярмоленко розповів, що завжди перебуває із колишнім партнером по команді на зв'язку, адже той сильно переживає за справи київського клубу.

Думаю, якби не війна, якби його діти та дружина могли бути в Києві, він би нікуди не переходив. Сергій більше 10-ти років віддав Динамо, і ми маємо йому за це подякувати. Він – мій друг, товариш, капітан Динамо, тому, звісно, для нас його перехід – це проблема, адже завжди важко прощатися з лідерами як на футбольному полі, так і поза ним. Але таке футбольне життя. Він прийняв таке рішення, доведеться грати без нього,

– сказав Ярмоленко.

Андрій додав, що у столичному клубі завжди будуть раді бачити колишнього капітана.

Ярмоленко розпочав свої виступи за першу команду Динамо із літа 2008-го року, а Сидорчук – із літа 2013-го.

Сидорчук 5 вересня 2023 року став футболістом бельгійського клубу, підписавши контракт до кінця червня 2026-го.

15 вересня український опорник дебютував за Вестерло, але розпочав свій шлях у Бельгії із розгромної поразки від Антверпена, який буде суперником Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів, 0:3. Сидорчук, який повернувся до клубу із розташування збірної України, вийшов у старті та провів увесь поєдинок.

За 90 хвилин Сергій встиг заробити жовту картку. Це перший клуб для Сидорчука за межами рідної країни. До переходу у Динамо він виховувався у запорізькому Металурзі.

Справи у його нового клубу на старті сезону-2023/2024 йдуть дуже погано. Вестерло набрало лише один бал у 7-ми матчах та йде на передостанньому 15-му місці.