Динамівське серце: Ярмоленко прокоментував потенційний перехід у Шахтар

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко показує чудову гру на Євро-2020. Футболіст прокоментував чутки про перехід у донецький Шахтар.

Не зрадив київському клубу

Півзахисник Вест Хема протягом 2007/2017 років виступав за різні команди київського Динамо. Андрій Ярмоленко відверто зізнався, чи прийняв би пропозицію від Шахтаря – одвічного суперника та ворога киян.

Оце так Капітан збірної України Ярмоленко – у символічній збірній Євро-2020

За словами Ярмоленка, жодні гроші не переманили б його у донецький клуб. Його відповідь була б категорична: "Ні". Не вплинуло б його думку навіть те, якщо пропозиція від Шахтаря була б єдиною. Андрій віддав би перевагу зачекати варіантів із інших клубів.

З величезною повагою ставлюся до Шахтаря, його уболівальників і президента, який побудував божевільну команду, але так не можна,

– сказав футболіст.

Кар'єра Ярмоленка: головне

У січні 2007 року Ярмоленко перейшов у структуру киян та віддав столичній команді понад 10 років. Лише у серпні 2017 року гравець змінив Динамо на дортмундську Боруссію. Вже через рік футболіст виступав за Вест Хем із АПЛ.

У сезоні-2020/2021 українець провів за "молотобійців" лише 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 5 асистів.

Контракт Ярмоленка з англійською командою спливає у кінці червня 2022 року. Transfermarkt оцінює вартість трансферу правого вінгера у 4 мільйони євро. Вінгер начебто вже відмовився продовжувати угоду та буде розглядати нові варіанти продовження кар'єри.

Зараз гравець виступає у "синьо-жовтій" футболці та веде команду до плей-офф Євро-2020. Ярмоленко вже встиг відзначитись двома голами у двох поєдинках.

У футболі є багато випадків, коли футболісти одного клубу переходять у розташування прямого конкурента. Але не таку дорогу обирав Андрій. Ярмоленко не збирається йти у Шахтар після того, як виводив киян на футбольне поле у ролі капітана.