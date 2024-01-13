"З м’ячем працювати не можна": Ярмоленко повідомив, коли повернеться до загальної групи

Футболісти київського Динамо вийшли з відпуски та пройшли традиційне медобстеження. Разом з іншими динамівцями до клініки завітав Андрій Ярмоленко.

Досвідчений лідер Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко через травму пропустив кінцівку осінньої частини чемпіонату. Про своє відновлення та терміни повернення до загальної групи 34-річний вінгер розповів клубній пресслужбі.

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Відновлення йде за планом

Ярмоленко зазначив, що лише розпочав бігову роботу. Подальші кроки залежатимуть від швидкості відновлення.

Поки що потрібно думати про те, щоб повернутися до тренувань у загальній групі, адже я лише нещодавно розпочав бігати. Процес відновлення іде нормально. З кожним днем потрібно збільшувати навантаження. Сподіваюся, коліно не реагуватиме болісно, і я зможу прогресувати. При таких травмах важко назвати конкретну дату повернення на поле. Але, сподіваюся, якщо все і надалі йтиме за планом, на другу частину збору я буду готовий,

– зазначив Ярмоленко.

Наразі лікарі забороняють лідеру "біло-синіх" займатися з м'ячем.

З м’ячем працювати не можна. Лише бігати і то по прямій. Якщо коліно не реагуватиме на цю роботу, тоді можна буде додавати пробіжки зі зміною напряму. І лише після цього розпочинати роботу з м’ячем,

– розповів Ярмоленко.

Нагадаємо, що на початку жовтня Андрія Ярмоленка прооперували в одній з клінік Барселони. Тоді стало відомо, що реабілітація триватиме 4 місяці. Тож на початку лютого Ярмоленко повинен повернутися до тренувань у загальній групі.

Динамівці розпочнуть підготовку до другої частини сезону на клубній базі. Після чого вирушать на тренувальний збір до Туреччини. Перший спаринг запланований на 26 січня. Суперником "біло-синіх" буде косівський Балкані.