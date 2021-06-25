Ярмоленко потрапив у символічну збірну групового етапу Євро-2020
Джерело:УЄФА
В УЄФА склали символічну збірну групового етапу Євро-2020 по набраних очках у Fantasy Football. До списку одинадцяти найкращих увійшов гравець збірної України Андрій Ярмоленко.
Символічна збірна групового етапу Євро-2020
Ярмоленко набрав рівну кількість очок з Мемфісом Депаєм (Нідерланди) та Емеріком Ляпортом (Іспанія) – по 20. Водночас українець випередив Тома Меньє (Бельгія) та Джанлуїджі Доннарумму (Італія).
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- В команду увійшли футболісти, які набрали найбільше очок в офіційному фентезі-футболі Євро-2020. Найбільше очок набрав Кріштіану Роналду, який на груповому етапі забив 5 голів.
Воротар
Джанлуїджі Доннарумма (Італія) – 18 очок
Захисники
Дензел Думфріс (Нідерланди) – 22 очка
Емерік Ляпорт (Іспанія) – 20 очок
Тома Меньє (Бельгія) – 18 очок
Півзахисники
Андрій Ярмоленко (Україна) – 20 очок
Джорджіньо Вейналдум (Нідерланди) – 23 очка
Джердан Шакірі (Швейцарія) – 21 очко
Еміль Форсберг (Швеція) – 23 очка
Нападники
Патрік Шик (Чехія) – 21 очко
Кріштіану Роналду (Португалія) – 29 очок
Мемфіс Депай (Нідерланди) – 20 очок