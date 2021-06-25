Ярмоленко потрапив у символічну збірну групового етапу Євро-2020

В УЄФА склали символічну збірну групового етапу Євро-2020 по набраних очках у Fantasy Football. До списку одинадцяти найкращих увійшов гравець збірної України Андрій Ярмоленко.

Символічна збірна групового етапу Євро-2020

Ярмоленко набрав рівну кількість очок з Мемфісом Депаєм (Нідерланди) та Емеріком Ляпортом (Іспанія) – по 20. Водночас українець випередив Тома Меньє (Бельгія) та Джанлуїджі Доннарумму (Італія).

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В команду увійшли футболісти, які набрали найбільше очок в офіційному фентезі-футболі Євро-2020. Найбільше очок набрав Кріштіану Роналду, який на груповому етапі забив 5 голів.

Воротар

Джанлуїджі Доннарумма (Італія) – 18 очок

Захисники

Дензел Думфріс (Нідерланди) – 22 очка

Емерік Ляпорт (Іспанія) – 20 очок

Тома Меньє (Бельгія) – 18 очок

Півзахисники

Андрій Ярмоленко (Україна) – 20 очок

Джорджіньо Вейналдум (Нідерланди) – 23 очка

Джердан Шакірі (Швейцарія) – 21 очко

Еміль Форсберг (Швеція) – 23 очка

Нападники

Патрік Шик (Чехія) – 21 очко

Кріштіану Роналду (Португалія) – 29 очок

Мемфіс Депай (Нідерланди) – 20 очок

Зауважимо, що в символічній збірній футболісти команд, які вийшли в 1/8 фіналу. Стадія плей-офф Євро-2020 стартує вже 26 червня.